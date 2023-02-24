Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уилкшир: «Дзюба сейчас на задворках карьеры»

24 февраля 2023, 19:01

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба близок к концу карьеры.

«Дзюба находится в на задворках своей карьеры и можно понять, что для него все уже не так, как было раньше. Но все будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он еще на много способен. Посмотрим, что он сможет показать в «Локомотиве», — сказал Уилкшир.

  • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.
  • Он получает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
5
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
71
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
3
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
9
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Все новости
Все новости
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
3
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
9
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
10
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+