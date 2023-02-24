Уилкшир: «Дзюба сейчас на задворках карьеры»

Бывший защитник «Динамо», «Ахмата» Люк Уилкшир считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба близок к концу карьеры.

«Дзюба находится в на задворках своей карьеры и можно понять, что для него все уже не так, как было раньше. Но все будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он еще на много способен. Посмотрим, что он сможет показать в «Локомотиве», — сказал Уилкшир.

Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

Он получает в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!