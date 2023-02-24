Ахметов рассказал, допускает ли он возвращение в ЦСКА в будущем

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Возвращение на стадион ЦСКА по-прежнему — что-то особенное? Конечно, я здесь провел четыре года, полюбил это место. Возвращаюсь как домой.

С кем, кроме Бахтиера Зайнутдинова общаюсь из ЦСКА? С Жорой [Щенников], с Набой [Набабкин], с Федей Чаловым.

Допускаю ли, что когда-то могу вернуться в ЦСКА? Почему нет?» — сказал Ахметов.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?