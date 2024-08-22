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  • Шесть игроков «Зенита» рискуют пропустить матч со «Спартаком»

Шесть игроков «Зенита» рискуют пропустить матч со «Спартаком»

22 августа 2024, 12:48
25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии игры 6-го тура РПЛ против «Спартака».

По его словам, матч на «Газпром Арене» могут пропустить шесть футболистов.

«Глушенков после операции присоединился к команде, но его участие в ближайших матчах исключено. Родригао тоже занимается пока с медицинским штабом.

В общей группе не работают Ахметов, Педро, Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как у него состояние.

Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», – заявил Семак.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 24 августа.
  • Начало матча – в 17:30 мск.
  • В случае победы москвичи обойдут петербуржцев в таблице РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Караваев Вячеслав Ахметов Ильзат Глушенков Максим Вендел Родригао Педро Семак Сергей
Комментарии (25)
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acor94
1724320183
Игроков как грязи, найдём кем заменить.
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Сам_себе_сказал
1724320559
печально
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...уефан
1724322162
...у-у-у, сколько шлангующих в Зените!... Как деньги получать, так они все тут, списочным составом, ручонки тянут, а как со Спартаком играть, за честь клуба постоять, то все хромые и кривые-больные...
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rash1959
1724322332
Родри зассал получить по е..лу. пусть не сыкает Николки пока в составе нет. Тренируется с грушей.
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slavа0508
1724324687
Ну давайте ещё 10 напишите ....в реале окажется что 2 не выйдут .....
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PAREVG.
1724327022
кря - кря
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neim
1724329019
Сырожа в своём репертуаре. Когда пахнет жареным, плачется заранее. Перед игрой со Спартаком столько стонов, как будто не шесть игроков Зенита могут не выйти на поле, а все шестьдесят! ))). А на самом деле и правда, двое не выйдут, всего и делов-то.
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andr45
1724331210
Пару дней назад было трое, сегодня шестеро)))) А к утру субботы сколько будет?)
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k611
1724337880
Напускают туману. А потом раз и все сыграют.
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