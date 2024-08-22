Шесть игроков «Зенита» рискуют пропустить матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии игры 6-го тура РПЛ против «Спартака».

По его словам, матч на «Газпром Арене» могут пропустить шесть футболистов.

«Глушенков после операции присоединился к команде, но его участие в ближайших матчах исключено. Родригао тоже занимается пока с медицинским штабом.

В общей группе не работают Ахметов, Педро, Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как у него состояние.

Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», – заявил Семак.