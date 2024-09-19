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    Семак назвал травмированных перед матчем с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура РПЛ с «Факелом» рассказал, чье участие в игре находится под сомнением из-за травм.

    – Сергей Богданович, кто готов сыграть с «Факелом» и кто не готов сыграть? Есть ли у кого-то повреждения?

    – К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и Волкова – длительный процесс.

    Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждем решения медицинского штаба – насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждем решения – готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько.

    – Правильно ли мы поняли, что Глушенков уже в общей группе и близок к тому, чтобы в ближайшее время сыграть?

    – Нет, неправильно. Глушенков не в общей группе – он делает исключительно те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Заключается это в отсутствии контакта. В каких-то упражнениях мы можем его использовать, но говорить о том, что он работает в общей группе со всеми, делает все то, что делают остальные, на сегодняшний день нельзя.

    • Матч «Зенит»«Факел» пройдет 21 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, воронежцы занимают 15-ю строчку с 5 очками.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    19.09.2024 15:13
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1726751911
    Где правду говорит Сергей Поганыч,где лукавит,теперь уж только он один знает.Хитёр,однако.
    Ответить
    BarStep
    1726752530
    По Глушенкову другой худсовет будет принимать решение… Даа, воистину « язык мой - враг мой»..
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    Легенда Газпрома
    1726763068
    Ах зачем же зачем глушенков рот свой открыл Кем теперь играть будем
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