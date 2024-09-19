Семак назвал травмированных перед матчем с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура РПЛ с «Факелом» рассказал, чье участие в игре находится под сомнением из-за травм.

– Сергей Богданович, кто готов сыграть с «Факелом» и кто не готов сыграть? Есть ли у кого-то повреждения?

– К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и Волкова – длительный процесс.

Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждем решения медицинского штаба – насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждем решения – готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько.

– Правильно ли мы поняли, что Глушенков уже в общей группе и близок к тому, чтобы в ближайшее время сыграть?

– Нет, неправильно. Глушенков не в общей группе – он делает исключительно те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Заключается это в отсутствии контакта. В каких-то упражнениях мы можем его использовать, но говорить о том, что он работает в общей группе со всеми, делает все то, что делают остальные, на сегодняшний день нельзя.