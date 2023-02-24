Хави объяснил поражение «Барсы» от «МЮ» и вылет из еврокубков

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «МЮ» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылет из турнира.

«Первый гол уязвил нас. Единоборства дорого обошлись нам во втором тайме. Они усилили интенсивность.

Мы контролировали игру в первом тайме. Матч был вполне равным. Соперник был в отличной форме, но поражение – большое разочарование. Жаль.

Игроки «МЮ» были сильны физически. Их первый гол сильно навредил нам. Все решили мелкие детали. Очень жаль, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила большего.

У нас были моменты. Сегодня мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем», – сказал Хави.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

«Барселона» впервые в 21 веке не сыграет в еврокубках в марте.

Каталонцы 4 раза за 14 месяцев вылетели из еврокубков.

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