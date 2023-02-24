Лига Европы. «Рома» прошла «Зальцбург», «Аякс» вылетел от «Униона»

Завершились еще два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Рома» после гостевого поражения (0:1) победила на своем поле «Зальцбург» (2:0) и пробилась в следующий раунд турнира.

«Унион» дома обыграл «Аякс» (3:1) и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Рома (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Белотти, 33; 2:0 – Дибала, 40.

Первый матч – 0:1.

Унион (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кнохе (с пенальти), 20; 2:0 – Юранович, 44; 2:1 – Кудус, 47; 3:1 – Дехи, 50.

Удаление: нет – Альварес, 90+7.

Первый матч – 0:0.

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