Газзаев: «Я категорически против приглашения иностранных тренеров в РПЛ»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев похвалил «Спартак» за отстутствие легионеров в стартовом составе на кубковый матч с «Локомотивом».

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более когда российский футбол находится в изоляции.

Причем, доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов.

Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», – сказал Газзаев.

«Спартак» победил «Локо» – 1:0.

Во 2-м тайме на поле вышли 4 спартаковских легионера.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

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