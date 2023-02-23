Газзаев: «Я категорически против приглашения иностранных тренеров в РПЛ»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев похвалил «Спартак» за отстутствие легионеров в стартовом составе на кубковый матч с «Локомотивом».
«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более когда российский футбол находится в изоляции.
Причем, доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов.
Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», – сказал Газзаев.
- «Спартак» победил «Локо» – 1:0.
- Во 2-м тайме на поле вышли 4 спартаковских легионера.
- Ответная встреча состоится 27 февраля.
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Источник: «Спорт-Экспресс»