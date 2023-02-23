Ловчев оценил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу столичного клуба над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«Вижу адекватного человека Абаскаля — выходит на камеру и не выпендривается, говорит, как есть, не жалуется. Говорит, что футбол — это зрелище, он для народа. Что люди пришли, надо выходить и делать то, что должно.

В связи с такой погодой, на мой взгляд, и не выставляет ни одного иностранца. В сезоне будут играть Бальде, Промес и остальные, но в таких условиях они практически никогда не играли. А русские играли, им привычнее.

Более того, несмотря на поле, на мяч кирпичом, «Спартак» в первом тайме выглядел точно так же, как и по теплу в Эмиратах. В первом тайме «Спартак» должен был решать задачу не просто победы, но и выхода.

А во втором всe поменялось. Показалось, что «Спартака» физически не хватило. В первом тайме «Локо» показал наличие футболистов, а во втором — игру. И хозяева должны были сравнивать.

Почему отменили гол? У меня вопросов нет, всe правильно. Там человек, который был вне игры, помешал футболисту «Спартака» выбить этот мяч.

Давненько не видел, чтобы «Спартак» так отбивался и так выглядел в концовке. И это против «Локо», который только создаeтся, — уверен, команда Галактионова будет прибавлять», — написал Ловчев в телеграме.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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