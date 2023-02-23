Писарский – лучший игрок матча «Крылья» – «Динамо». Он забил в дебютной игре за клуб

«Крылья Советов» победили «Динамо» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

Лучшим игроком встречи был признан форвард самарцев Владимир Писарский (Сычевой).

Он забил первый мяч за клуб в дебютном матче и отпраздновал его в образе дирижера с палочкой в руке.

Ответный матч состоится 1 марта в Москве.

Писарский с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

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