«Спартак» отреагировал на информацию о ликвидации ложи Федуна на «Открытие Арене»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не подтвердил информацию о скорой ликвидации ложи бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

– Идут слухи, что «Спартак» намерен ликвидировать ложу Леонида Федуна на «Открытии Арене», чтобы он не посещал матчи. Правдивы ли слухи или это наветы недоброжелателей?

– Первый раз слышу. Федун планирует посетить ближайший домашний матч «Спартака» в РПЛ.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

При нем клуб выиграл все российские трофеи.

Сейчас «Спартак» находится под управлением «Лукойла».

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