«Наше место – в Европе». Сычев выступил против перехода России в Азию

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Есть шанс, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год‑два?

— Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро все закончится. И все будет хорошо. Наше место — в Европе.

— Переход в Азию не очень правильное решение?

— Да, мне так кажется.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?