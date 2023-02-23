«Наше место – в Европе». Сычев выступил против перехода России в Азию

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Есть шанс, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год‑два?
— Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро все закончится. И все будет хорошо. Наше место — в Европе.
— Переход в Азию не очень правильное решение?
— Да, мне так кажется.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?
Источник: «Матч ТВ»