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    Дзюба: «Для меня честь играть за сборную. Безумно скучаю по гимну»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что был бы не против вернуться в сборную России.

    «Слышат меня или нет, для меня честь играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны. Ради этого в футбол и играют», – заявил Дзюба.

    • Игрок не был в сборной с 2021 года.
    • Сейчас ее тренирует Валерий Карпин.
    • Сборная России сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2023 00:13
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5871

      AtticusFinch 23 февраля, 12:29

      сейчас будут поливать его, те кто как гавно на палке его превозносил после ЧМ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5674

      TOMSON > AtticusFinch 23 февраля, 13:10

      Дзюба по отношению к сборной времён ЧМ и сейчас это разные футболисты. Один стремился в нее попасть, другой бросил в самый важный момент. После второго путь в сборную должен быть для него закрыт. ИМХО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 23 февраля, 10:53

      Теперь этого балабольства будет много, придется терпеть.(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +164

      odessakmv 23 февраля, 10:44

      бабла стало не хватать!?!? принимай гражданство Кипра и с кокошей за их сбродную поиграешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 февраля, 09:09

      Песдит и не краснеет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5674

      TOMSON 23 февраля, 01:04

      Что же ты от нее отказался, когда она в тебе нуждалась? Балабол

      3
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      Рейтинг: +5871

      AtticusFinch > TOMSON 23 февраля, 13:45

      Там же они с Карпиным мерились куями, который говорил, что не принципиален

      0
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      Рейтинг: +5674

      TOMSON > AtticusFinch 23 февраля, 23:31

      Так в итоге Карпин его вызвал, а он про отсутствие формы заговорил и отказался играть перед важнейшими матчами.
      А ведь с Хорватами при таком дожде он очень сильно бы помог. Возможно его для той ничьи и не хватило.

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