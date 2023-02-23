Дзюба: «Для меня честь играть за сборную. Безумно скучаю по гимну»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что был бы не против вернуться в сборную России.

«Слышат меня или нет, для меня честь играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны. Ради этого в футбол и играют», – заявил Дзюба.

Игрок не был в сборной с 2021 года.

Сейчас ее тренирует Валерий Карпин.

Сборная России сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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