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  • «Европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской». Бериша – о переходе России в Азию

«Европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской». Бериша – о переходе России в Азию

21 февраля 2023, 22:59
4

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я же ничего не решаю. Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения», – сказал Бериша.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1677035795
Азиатская лига чемпионов звучит как то по... азиатски...
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vmonomah17
1677045268
В европейской ЛЧ наши клубы если и играют на групповом этапе, то почти всегда 4е место в группе занимают.
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semm
1677051407
А может стоит подумать над этим переходом? Может быть не стоит быть "мальчиками для бития" при чём вечными, и начать играть в интересный футбол с командами нашего уровня. И тем более если всё и вернётся "как было" - осадочек то останется и надолго - как потом верить УЕФА что футбол вне политики?
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zigbert
1677061214
Правильно сказал что от нас это решение уже не будет зависеть.
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