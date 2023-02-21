«Европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской». Бериша – о переходе России в Азию

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я же ничего не решаю. Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения», – сказал Бериша.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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