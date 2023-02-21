Бериша: «В Швейцарии люди слишком много думают. Россияне более свободны, не забывают наслаждаться жизнью»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Берша сравнил россиян и швейцарцев.

«В России все очень дружелюбны, относятся с уважением. Когда я только приехал сюда, я грустил, потому что впервые уехал куда-то из своей родной страны, немного боялся быть здесь.

Но год за годом я ощущал себя лучше, сейчас могу назвать Россию своим вторым домом. Нет ничего, что мне не нравилось бы в вашей стране.

Мне нравится, что люди здесь хотят наслаждаться жизнью. Это очень важно, потому что мы не сможем ничего забрать с собой после того, как умрeм. Россияне более свободны в своих желаниях.

В Швейцарии, к примеру, люди слишком много думают, забывают наслаждаться жизнью. В России не забывают думать о себе, мне это нравится», – сказал Бериша.

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