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Бериша: «Почему вообще Россия забанена в УЕФА?»

21 февраля 2023, 15:27
3

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки.

Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА? Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики.

Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас.

Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы? В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку.

Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно.

Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочeл бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю всe для клуба, а он для меня», – заявил Бериша.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (3)
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semm
1676983647
Жди теперь Бернард Бериша когда тебя лично УЕФА забанит - нельзя же возмущаться против Запада, нельзя поддерживать Россию!
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R_a_i_n
1676987892
Ответ на этот вопрос не знает даже УЕФА
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Бригадный
1676996170
Потому, что - пид...сы эти холуи от уефы-фифы. Ты, Бериша, разве не знал об этом? Это в эллинские времена на олимпийские соревнования собирались атлеты даже воюющих друг с другом стран. А нынче спорт (и футбол, в частности) - заурядный инструмент в руках евро- и прочих пид...сов.
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