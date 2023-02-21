Бериша: «Почему вообще Россия забанена в УЕФА?»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки.

Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА? Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики.

Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас.

Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы? В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку.

Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно.

Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочeл бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю всe для клуба, а он для меня», – заявил Бериша.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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