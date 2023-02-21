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    Бериша: «Почему вообще Россия забанена в УЕФА?»

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

    «Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки.

    Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА? Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики.

    Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас.

    Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы? В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку.

    Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно.

    Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочeл бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю всe для клуба, а он для меня», – заявил Бериша.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17127

      Barmaleushka 34 минуты назад

      Олбанецъ возмущён действиями шестёрок своего обожаемого пендостана ? Это что то "из ряда вон ".
      Сейчас конечно и не такое встречается , но сдаётся мне сей господинъ лукавит.

      1
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      Рейтинг: +101138

      sv1969 > Barmaleushka 24 минуты назад

      Думаю он искренно говорит!Хотя могу и ошибаться.

      0
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      Рейтинг: +17127

      Barmaleushka > sv1969 16 минут назад

      Он с той же "искренностью" мог бы натовские бомбардировки Белграда в 91-м осудить . Нет , не верю я ему .
      "Чёрна кобеля не отмоешь до бела " , как говорила моя бабушка .

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      Рейтинг: +565

      semm 1 час назад

      Жди теперь Бернард Бериша когда тебя лично УЕФА забанит - нельзя же возмущаться против Запада, нельзя поддерживать Россию!

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