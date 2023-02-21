Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам»

Когда это уже закончится. Если хочешь переходить делай это смелее, думаю ни кто не будет тебя осуждать . Каждому хочется поиграть в ЛЧ или в ЛЕ , так что вперед. Главное не менять гражданство и играть за другую сборную.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о переходе в «Галатасарай».
«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян.
Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в турецкий клуб из-за своих армянских корней.
- В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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