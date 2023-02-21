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    Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о переходе в «Галатасарай».

    «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян.

    Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в турецкий клуб из-за своих армянских корней.

    • В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1893

      lek! 23 минуты назад

      Когда это уже закончится. Если хочешь переходить делай это смелее, думаю ни кто не будет тебя осуждать . Каждому хочется поиграть в ЛЧ или в ЛЕ , так что вперед. Главное не менять гражданство и играть за другую сборную.

      1
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      Рейтинг: +4037

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Да ты уж либо уходи, либо оставайся. А то что - то очень много тебя тут стало.

      0
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      Рейтинг: +5317

      neim > Иван Петров 1986 23 минуты назад

      Это не его много стало, а у тебя мозги не соображают, что не его это инициатива, писать всякую хрень на бомбардире.

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      Рейтинг: +264

      eugen-han 56 минут назад

      Сразу было понятно, что это утка, потому что армянин не может спокойно находится на уже, увы турецкой земле, некогда Византии.

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      Рейтинг: +1893

      lek! > eugen-han 28 минут назад

      Ерунду не неси, там играют Армяни.

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      Рейтинг: +5317

      neim > lek! 13 минут назад

      "Армяни" там может и играют, но их очень мало. Это все равно, что украинца. звать сейчас играть в России, или наоборот, россиянина на Украину.
      Так что ерунду ты несёшь.

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      Рейтинг: +264

      eugen-han > lek! 9 минут назад

      Отуреченные да, играют, типа азеров и прочих новоиспечённых национальностей то ли суннитов, то ли шиитов. Армяне древняя нация, как и евреи.

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      Рейтинг: +17749

      ilichkadr 56 минут назад

      Арсен явно лукавит.

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