Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о переходе в «Галатасарай».

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян.

Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в турецкий клуб из-за своих армянских корней.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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