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  • Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам»

Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам»

21 февраля 2023, 12:54
17

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о переходе в «Галатасарай».

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян.

Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в турецкий клуб из-за своих армянских корней.

  • В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Галатасарай Захарян Арсен
Комментарии (17)
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ilichkadr
1676973735
Арсен явно лукавит.
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eugen-han
1676973762
Сразу было понятно, что это утка, потому что армянин не может спокойно находится на уже, увы турецкой земле, некогда Византии.
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Иван Петров 1986
1676974900
Да ты уж либо уходи, либо оставайся. А то что - то очень много тебя тут стало.
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lek!
1676975693
Когда это уже закончится. Если хочешь переходить делай это смелее, думаю ни кто не будет тебя осуждать . Каждому хочется поиграть в ЛЧ или в ЛЕ , так что вперед. Главное не менять гражданство и играть за другую сборную.
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mihail200606
1676977219
И в Турции есть армянская диаспора. Но для него ,видимо,это принципиально очень
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ArReal
1676977540
Про Захаряна уже вторую неделю мусолят, а он оказывается вообще переходить не хочет никуда)
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BRO_football
1676977802
Ну так понятное дело, Захарян в Челси хотел. Только вот он теперь не нужен им после того как купили украинца за 100 млн евро.
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Artemka444
1676978337
Никому он не нужен оказывается, кроме Динамо!!!
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Snek
1677041003
сэй ноу ту расизм да чо...
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