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    Захарян не хочет играть в Турции из-за своего происхождения (Андрей Панков)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не заинтересован в переходе в «Галатасарай».

    «Турки, конечно, совершенно сумасшедшие люди в плане инсайдов. При проценте заходов около 20-30, они лучше всех умеют создавать ажиотаж и нагнетать обстановку.

    Про интерес «Галатасарая» они правы. Оффер был, запрос был. Но Захарян отказался от этого варианта ещe неделю назад, и на данный момент ничего не поменялось.

    Арсен не хочет в Турцию по многим причинам. В том числе, насколько я понимаю, и из-за своего [армянского] происхождения. Для него это важная история», – написал в телеграме журналист Андрей Панков.

    • У Захаряна армянские корни.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Арсена Захаряна

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