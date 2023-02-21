Захарян не хочет играть в Турции из-за своего происхождения (Андрей Панков)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не заинтересован в переходе в «Галатасарай».

«Турки, конечно, совершенно сумасшедшие люди в плане инсайдов. При проценте заходов около 20-30, они лучше всех умеют создавать ажиотаж и нагнетать обстановку.

Про интерес «Галатасарая» они правы. Оффер был, запрос был. Но Захарян отказался от этого варианта ещe неделю назад, и на данный момент ничего не поменялось.

Арсен не хочет в Турцию по многим причинам. В том числе, насколько я понимаю, и из-за своего [армянского] происхождения. Для него это важная история», – написал в телеграме журналист Андрей Панков.

У Захаряна армянские корни.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!