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    Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов. Не очень хорошо, что они стали чемпионами четырежды подряд»

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе.

    «У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс – они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество – они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно.

    Всe это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд.

    Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», – сказал Бериша.

    • «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 26 очков в 17 турах.
    • Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18786

      Cleaner 43 минуты назад

      Командишку Зенит обыграла команда из ИРАНА с сухим счетом 2:0. Потому, что судьи за бугром НЕ ПРОДАЮТСЯ.

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      Рейтинг: +17749

      ilichkadr 1 час назад

      Если в «Зените» верят в Семака, то по логике албанца в Ахмате не верят в Ташуева?

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