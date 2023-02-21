Бериша: «У «Зенита» нет конкурентов. Не очень хорошо, что они стали чемпионами четырежды подряд»

Командишку Зенит обыграла команда из ИРАНА с сухим счетом 2:0. Потому, что судьи за бугром НЕ ПРОДАЮТСЯ.
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе.
«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс – они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество – они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно.
Всe это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд.
Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», – сказал Бериша.
- «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 26 очков в 17 турах.
- Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?