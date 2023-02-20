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    Полузащитник «Ахмата» Бериша рассказал о своей мечте

    Футболист «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что мечтает выиграть трофей с командой из Грозного.

    «В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта – выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры.

    Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всe в руках бога и каждого в команде.

    Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», – сказал Бериша.

    • «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 26 очков в 17 турах.
    • Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2023 23:24
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