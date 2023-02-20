Полузащитник «Ахмата» Бериша рассказал о своей мечте

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что мечтает выиграть трофей с командой из Грозного.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта – выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры.

Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всe в руках бога и каждого в команде.

Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», – сказал Бериша.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

Команда набрала 26 очков в 17 турах.

Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.

Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?