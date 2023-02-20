Полузащитник «Ахмата» Бериша рассказал о своей мечте

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша заявил, что мечтает выиграть трофей с командой из Грозного.
«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта – выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры.
Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всe в руках бога и каждого в команде.
Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», – сказал Бериша.
- «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 26 очков в 17 турах.
- Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.
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Источник: «Чемпионат»