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    Агент Влаховича заблокировал трансфер серба в топ-клуб АПЛ за 100+ миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович мог оказаться в Англии во время зимнего трансферного окна.

    Неназванный топ-клуб АПЛ почти договорился о трансфере серба за сумму от 100 до 120 миллионов евро. Предположительно, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

    В последний момент сделку заблокировал агент 23-летнего футболиста.

    Летом Влахович снова будет доступен для продажи. За ситуацией следит «Реал».

    • В январе 2022 года «Ювентус» купил форварда у «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.
    • С тех пор Влахович забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.

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    Источник: AS

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    20.02.2023 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3667

      Ziklop 1 час назад

      агентам веры нет, они назвиздят с три короба. тут явно информация от агента, раз клуб даже не называют.

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