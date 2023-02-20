Агент Влаховича заблокировал трансфер серба в топ-клуб АПЛ за 100+ миллионов

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович мог оказаться в Англии во время зимнего трансферного окна.

Неназванный топ-клуб АПЛ почти договорился о трансфере серба за сумму от 100 до 120 миллионов евро. Предположительно, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

В последний момент сделку заблокировал агент 23-летнего футболиста.

Летом Влахович снова будет доступен для продажи. За ситуацией следит «Реал».

В январе 2022 года «Ювентус» купил форварда у «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.

С тех пор Влахович забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 42 матчах.

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