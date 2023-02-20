Ренан посвятил игровой номер в «Зените» своему бывшему клубу

Защитник «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер в клубе из Санкт-Петербурга.

— Вы выбрали 77-й номер. Что он для вас означает?

— Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианса» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом.

— Еще один вопрос про игровую футболку — на ней будет ваше имя Роберт, а не фамилия Ренан. Почему так?

— Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный — оно у меня не самое обычное, к тому же, так повелось с самых первых моих шагов в футболе.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

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