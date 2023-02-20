Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»

Промес - это проблема для вас, причем нерешаемая несмотря на все ваши кляузы и провокации.
Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал об игре «Спартака».
«Спартак» стал лучше, чем был летом. По осени не было, чтобы они все 90 минут действовали в определенном темпе.
А на сборах они были цельными, и конкуренция у них хорошая. «Спартак» играет вертикально и, отобрав мяч, сразу атакует.
А вот Промес – проблема. Он пропустил сборы, не участвовал в наработках при тех же стандартах», – сказал Радимов.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
- Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
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