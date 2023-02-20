Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал об игре «Спартака».

«Спартак» стал лучше, чем был летом. По осени не было, чтобы они все 90 минут действовали в определенном темпе.

А на сборах они были цельными, и конкуренция у них хорошая. «Спартак» играет вертикально и, отобрав мяч, сразу атакует.

А вот Промес – проблема. Он пропустил сборы, не участвовал в наработках при тех же стандартах», – сказал Радимов.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

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