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    Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал об игре «Спартака».

    «Спартак» стал лучше, чем был летом. По осени не было, чтобы они все 90 минут действовали в определенном темпе.

    А на сборах они были цельными, и конкуренция у них хорошая. «Спартак» играет вертикально и, отобрав мяч, сразу атакует.

    А вот Промес – проблема. Он пропустил сборы, не участвовал в наработках при тех же стандартах», – сказал Радимов.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17048

      NewLife 4 минуты назад

      Промес - это проблема для вас, причем нерешаемая несмотря на все ваши кляузы и провокации.

      0
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      Рейтинг: +5157

      ААМ 1 час назад

      Игра покажет, у кого проблемы и какие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Нуф-Нуф 1 час назад

      Буланов везде свой похмельный нос сунет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11892

      R_a_i_n 1 час назад

      У Спартака есть Зарема, а у Зенита есть Буланов!

      1
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      Рейтинг: +3455

      acor94 > R_a_i_n 1 час назад

      А лучше бы обоих их не было.

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      Рейтинг: +17699

      paracetamol 1 час назад

      Уголовничек Промес опять отличился?

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      Рейтинг: +1411

      Freyd > paracetamol 8 минут назад

      А расскажи кто его уголовничком то признал,пердишь в лужу как всегда.

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