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  • Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»

Радимов: «Спартак» стал лучше, чем был летом, но есть одна проблема»

20 февраля 2023, 08:58
9

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал об игре «Спартака».

«Спартак» стал лучше, чем был летом. По осени не было, чтобы они все 90 минут действовали в определенном темпе.

А на сборах они были цельными, и конкуренция у них хорошая. «Спартак» играет вертикально и, отобрав мяч, сразу атакует.

А вот Промес – проблема. Он пропустил сборы, не участвовал в наработках при тех же стандартах», – сказал Радимов.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Он пропустил все 3 зимних сбора команды из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Радимов Владислав
Комментарии (9)
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paracetamol
1676873916
Уголовничек Промес опять отличился?
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R_a_i_n
1676874549
У Спартака есть Зарема, а у Зенита есть Буланов!
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Нуф-Нуф
1676875019
Буланов везде свой похмельный нос сунет.
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ААМ
1676877249
Игра покажет, у кого проблемы и какие
Ответить
NewLife
1676880634
Промес - это проблема для вас, причем нерешаемая несмотря на все ваши кляузы и провокации.
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oyabun
1676885279
Антоха профи, не чета многим нашим доморощенным футболерам. Уверен, он и без команды ответственно тренировался и встраивать в игру его не надо. Он и так знает что делать на поле и как с кем взаимодействовать. Максимум одна, две игры и всё будет в лучшем виде.
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alefreddy
1676890118
проблема в тебе Владик ты все давал интервью что тренер никакой ничего не светит.А Промес на поле выйдет и сыграет как надо
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