«Трахни себя, сукин сын». Винисиус оскорбил судью матча «Осасуна» – «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус оскорбительно высказался в адрес судьи матча 22-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0) Хосе Мунуэры Монтеро.
Бразильцу в первом тайме не понравилось, что судья не зафиксировал фол со стороны «Осасуны». После этого Винисиус сказал Монтеро: «Иди трахни себя, сукин сын».
- Монтеро не стал наказывать бразильца карточкой.
- Винисиус сделал ассист.
- «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 5 очков.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: AS