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    «Трахни себя, сукин сын». Винисиус оскорбил судью матча «Осасуна» – «Реал»

    Нападающий «Реала» Винисиус оскорбительно высказался в адрес судьи матча 22-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0) Хосе Мунуэры Монтеро.

    Бразильцу в первом тайме не понравилось, что судья не зафиксировал фол со стороны «Осасуны». После этого Винисиус сказал Монтеро: «Иди трахни себя, сукин сын».

    • Монтеро не стал наказывать бразильца карточкой.
    • Винисиус сделал ассист.
    • «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 5 очков.

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    Источник: AS

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1577

      Artemka444 39 минут назад

      С головой проблемы явно!!!

      0
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      Рейтинг: +770

      Таврида 1 час назад

      "Монтеро не стал наказывать бразильца карточкой." Побоялся что его действия расценят как расизм.

      2
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      Рейтинг: +2363

      serglider > Таврида 1 час назад

      Неее, за гомофоба))) Я так понимаю, так Винисиус завуалировано назвал судью педиком)))

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      Рейтинг: +1437

      GreyDM > serglider 1 час назад

      Скорее гермафродитом, ну если сам себя-то...

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      Рейтинг: +770

      Таврида > GreyDM 1 час назад

      В общем понял, что от БЛМ, ЛГБТ и Гринпис одновременно ему не отбиться)

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