«Трахни себя, сукин сын». Винисиус оскорбил судью матча «Осасуна» – «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус оскорбительно высказался в адрес судьи матча 22-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0) Хосе Мунуэры Монтеро.

Бразильцу в первом тайме не понравилось, что судья не зафиксировал фол со стороны «Осасуны». После этого Винисиус сказал Монтеро: «Иди трахни себя, сукин сын».

Монтеро не стал наказывать бразильца карточкой.

Винисиус сделал ассист.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 5 очков.

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