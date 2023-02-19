Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сын Аленичева рассказал, кем себя ощущает больше – европейцем или русским

    Сын Дмитрия Аленичева Даниил считает, что в нем больше русского характера.

    – Сейчас кем больше себя ощущаешь – европейцем или русским?

    – Конечно же, россиянином. Ощущаю в себе русский дух. Можно сказать, я похож на европейца, потому что позитивный и улыбчивый, но во мне большего русского духа – есть стержень.

    • 18-летний Аленичев находится в системе португальского «Лейшойша».
    • Игрок родился в Москве.
    • Его отец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Аленичев-младший: «Отец постоянно выносит мне мозг» 1
    Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева 22
    Веденеев ответил Аленичеву на претензии в адрес «Зенита» 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11