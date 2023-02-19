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  • Сын Аленичева рассказал, кем себя ощущает больше – европейцем или русским

Сын Аленичева рассказал, кем себя ощущает больше – европейцем или русским

19 февраля 2023, 10:16
7

Сын Дмитрия Аленичева Даниил считает, что в нем больше русского характера.

– Сейчас кем больше себя ощущаешь – европейцем или русским?

– Конечно же, россиянином. Ощущаю в себе русский дух. Можно сказать, я похож на европейца, потому что позитивный и улыбчивый, но во мне большего русского духа – есть стержень.

  • 18-летний Аленичев находится в системе португальского «Лейшойша».
  • Игрок родился в Москве.
  • Его отец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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serglider
1676803339
Родился в Москве, россиянин, 18 лет, находится в Португалии))) Мне одному приходит на ум, что это ссыкло банально косит от армии, при этом позиционируя себя русским патриотом?
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alefreddy
1676815589
патриот однако
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Great Tartaria
1676822077
тут русский дух, тут Русью пахнет...... но НЕТ
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