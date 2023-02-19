Сын Аленичева рассказал, кем себя ощущает больше – европейцем или русским

Сын Дмитрия Аленичева Даниил считает, что в нем больше русского характера.

– Сейчас кем больше себя ощущаешь – европейцем или русским?

– Конечно же, россиянином. Ощущаю в себе русский дух. Можно сказать, я похож на европейца, потому что позитивный и улыбчивый, но во мне большего русского духа – есть стержень.

18-летний Аленичев находится в системе португальского «Лейшойша».

Игрок родился в Москве.

Его отец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

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