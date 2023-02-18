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    Мостовой – о критиках: «Зачем отвечать людям, которые мяч никогда не видели?»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о критике в свой адрес.

    «Не реагирую на критику в свою сторону. Если мне будет что-то говорить человек, который в футбол поиграл, – могу поспорить. А людям, которые мяч никогда не видели и не знают, как он выглядит, зачем отвечать? Не вижу смысла обращать внимание них и отвечать. Кто эти люди? Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.

    Я не для этого играл в футбол 20 лет, чтобы потом что-то слушать от людей, которые никогда не видели футбол! Когда критика правдивая – да. Но смешно, когда кто-то критикует меня из-за того, что ему делать нечего. Я с иронией к этому подхожу. Мне в лицо никто ничего никогда не говорил», – заявил Мостовой.

    • У Мостового 142 матча за «Спартак» и 48 мячей.
    • В Испании игрок выступал за «Сельту», где получил прозвище Царь.
    • Мостовой намерен получить тренерскую лицензию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.02.2023 23:24
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