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    Быстров: «Баринов – не усиление для «Зенита». На его позициях игроки намного круче»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров не рекомендует клубу покупать у «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве». На этих позициях у сине-бело-голубых намного круче игроки.

    Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», – написал Быстров.

    • Контракт Баринова с «Локо» действует до лета 2024 года.
    • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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