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  • Стало известно, при каком условии «Зенит» может подписать Баринова

Стало известно, при каком условии «Зенит» может подписать Баринова

16 февраля 2023, 18:49
3

«Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

По информации «СЭ», клуб из Петербурга может подписать 26-летнего хавбека, если Далер Кузяев не станет продлевать контракт с «Зенитом». Его соглашение с клубом истекает летом.

  • Контракт Баринова с «Локо» действует до лета 2024 года.
  • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кузяев Далер Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
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ilichkadr
1676612168
"Спам-Экспресс" как всегда лжёт.
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zigbert
1676616258
Кузяев более сильный игрок особенно в организации атаки.
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