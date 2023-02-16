Стало известно, при каком условии «Зенит» может подписать Баринова

«Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
По информации «СЭ», клуб из Петербурга может подписать 26-летнего хавбека, если Далер Кузяев не станет продлевать контракт с «Зенитом». Его соглашение с клубом истекает летом.
- Контракт Баринова с «Локо» действует до лета 2024 года.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»