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    Стало известно, при каком условии «Зенит» может подписать Баринова

    «Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    По информации «СЭ», клуб из Петербурга может подписать 26-летнего хавбека, если Далер Кузяев не станет продлевать контракт с «Зенитом». Его соглашение с клубом истекает летом.

    • Контракт Баринова с «Локо» действует до лета 2024 года.
    • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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