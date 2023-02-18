Генич предположил, сколько голов Дзюба забьет до конца сезона

Не знаю сколько он забьёт, скорее всего очень мало. Но хрякам по многолетней привычке обязательно забьёт. Гыгыгы
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от игры форварда Артема Дзюбы за «Локомотив» в весенней части сезона.
«Локомотиву» нужен бомбардир, они верят в Дзюбу. Свои четыре-пять мячей он точно забьет», – считает Генич.
- Дзюба подписал контракт до лета.
- Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
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