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    Генич предположил, сколько голов Дзюба забьет до конца сезона

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от игры форварда Артема Дзюбы за «Локомотив» в весенней части сезона.

    «Локомотиву» нужен бомбардир, они верят в Дзюбу. Свои четыре-пять мячей он точно забьет», – считает Генич.

    • Дзюба подписал контракт до лета.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Не знаю сколько он забьёт, скорее всего очень мало. Но хрякам по многолетней привычке обязательно забьёт. Гыгыгы

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