Генич предположил, сколько голов Дзюба забьет до конца сезона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от игры форварда Артема Дзюбы за «Локомотив» в весенней части сезона.

«Локомотиву» нужен бомбардир, они верят в Дзюбу. Свои четыре-пять мячей он точно забьет», – считает Генич.

Дзюба подписал контракт до лета.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

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