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  • Абаскаль оценил готовность «Спартака» к матчам с «Локомотивом»

Абаскаль оценил готовность «Спартака» к матчам с «Локомотивом»

18 февраля 2023, 19:07
1

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о готовности команды перед кубковыми матчами против «Локомотива».

«Я доволен проделанной работой. И хотя ещe остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и всe, в принципе, прошло по задуманному плану.

Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу — матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остаeтся только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлечeнностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды», – сказал испанец.

  • 1-я игра состоится 22 февраля.
  • Ответная – 1 марта.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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alefreddy
1676815922
ну и ладушки
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