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    Абаскаль оценил готовность «Спартака» к матчам с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о готовности команды перед кубковыми матчами против «Локомотива».

    «Я доволен проделанной работой. И хотя ещe остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и всe, в принципе, прошло по задуманному плану.

    Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу — матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остаeтся только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлечeнностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды», – сказал испанец.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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