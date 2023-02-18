Абаскаль оценил готовность «Спартака» к матчам с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о готовности команды перед кубковыми матчами против «Локомотива».

«Я доволен проделанной работой. И хотя ещe остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и всe, в принципе, прошло по задуманному плану.

Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу — матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остаeтся только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлечeнностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды», – сказал испанец.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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