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    Радимов рассказал, как футболист просил его помочь с выбором из двух девушек

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил историю, как игрок его команды пришел с необычной просьбой.

    «Сидим в тренерской, приходит парень и говорит: «Николаевич, можно с тобой поговорить наедине?», а я же готов ответить на любой вопрос.

    Он заходит и говорит: «У меня такая проблема: две девушки, не знаю, какую выбрать».

    Отвечаю: «Покажи фотки». Показывает, там две блондинки.

    Говорю, чтобы он с ними переспал. Он отвечает: «Я уже».

    Я ведь тренер и сказал, что буду отвечать на всe. У меня тупик, говорю: «Бери свой телефон, иди отсюда, я со своими не могу разобраться, буду еще тебе объяснять», – рассказал Радимов.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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