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    Актер Маклаков объяснил, почему оформит себе Fan ID

    Российский актер, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал, что не будет участвовать в бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.

    «Пойду сделаю. Ничего страшного. Почему я должен страдать из-за какого-то Fan ID, не увидев, как играет мой любимый «Спартак»? Ничего не поделаешь, придется делать», – объяснил Маклаков.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: «Газета.ru»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3639

      Ziklop 40 минут назад

      этот петух прокукарекает что угодно, за денюжку!

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      Рейтинг: +17101

      Barmaleushka 1 час назад

      Шматко подаёт пример фсейстране .

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