Актер Маклаков объяснил, почему оформит себе Fan ID

Российский актер, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал, что не будет участвовать в бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.

«Пойду сделаю. Ничего страшного. Почему я должен страдать из-за какого-то Fan ID, не увидев, как играет мой любимый «Спартак»? Ничего не поделаешь, придется делать», – объяснил Маклаков.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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