В «Зените» отреагировали на слухи о возможном обмене Кузяева на Баринова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию, что клуб может обменять Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Дурацкие слухи не комментируем», – сказал Медведев.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
- Футболист приостановил переговоры о продлении соглашения из-за желания уехать в Европу.
- Баринов этой зимой мог уйти в «Бешикташ».
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Источник: «Чемпионат»