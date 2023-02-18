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    В «Зените» отреагировали на слухи о возможном обмене Кузяева на Баринова

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию, что клуб может обменять Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Дурацкие слухи не комментируем», – сказал Медведев.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
    • Футболист приостановил переговоры о продлении соглашения из-за желания уехать в Европу.
    • Баринов этой зимой мог уйти в «Бешикташ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7861

      Томик 2 часа назад

      Это просто смешно. Даже смешнее игрока за пятьдесят тысяч. Кому нужен бестолковый Баринов с летящими в разные сторону ногами при подкате?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2737

      Эном айс 2 часа назад

      Перефразируя..
      Ми фельдмаршала на солдата не миняем...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24225

      DOCTOR PENALTY > Эном айс 2 часа назад

      По уровню игры они оба - сержанты. )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13201

      Алексей З > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не соглашусь. Баринов просто ноль.

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