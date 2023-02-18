В «Зените» отреагировали на слухи о возможном обмене Кузяева на Баринова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию, что клуб может обменять Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Дурацкие слухи не комментируем», – сказал Медведев.

Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.

Футболист приостановил переговоры о продлении соглашения из-за желания уехать в Европу.

Баринов этой зимой мог уйти в «Бешикташ».

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