Орлов: «Дзюба вернулся с его дерзкими высказываниями»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив».

«В Москве сейчас разгорается интерес к футболу с участием «Локомотива». Дзюба говорит коротко, но правильно. Для футбольного шоу он делает всe правильно.

И я уже вижу, как Булыкин и остальные начали поддерживать Дзюбу, говорят, что «Локомотив» даст бой. Они будут играть со «Спартаком», этот матч вызывает огромный интерес в Москве.

Дзюба с его дерзкими высказываниями вернулся, посмотрим, как будет играть», – сказал Орлов.

«Локо» примет «Спартак» 22 февраля в 1/4 финала Кубка России.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

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