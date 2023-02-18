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    Орлов: «Дзюба вернулся с его дерзкими высказываниями»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив».

    «В Москве сейчас разгорается интерес к футболу с участием «Локомотива». Дзюба говорит коротко, но правильно. Для футбольного шоу он делает всe правильно.

    И я уже вижу, как Булыкин и остальные начали поддерживать Дзюбу, говорят, что «Локомотив» даст бой. Они будут играть со «Спартаком», этот матч вызывает огромный интерес в Москве.

    Дзюба с его дерзкими высказываниями вернулся, посмотрим, как будет играть», – сказал Орлов.

    • «Локо» примет «Спартак» 22 февраля в 1/4 финала Кубка России.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18776

      Cleaner 49 минут назад

      А Гена Орлов опять вернулся со своими глупыми речами.(

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