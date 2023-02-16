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    Попов: «Зенит» приблизился к «Спартаку» по популярности, но пока уступает по количеству болельщиков»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

    «Спартак» был и остаeтся самой популярной командой в России. Все хотят играть против неe и обыгрывать.

    О них писали намного больше, чем две строчки об «Амкаре». «Спартаку» были посвящены первый и второй разворот газет, а на третьем — интервью со всеми их ветеранами подряд. Конечно, все хотели попасть в эти публикации, но, чтобы туда попасть, нужно было обыграть «Спартак».

    Перехватил ли «Зенит» у «Спартака» статус команды, на которую сейчас настраиваются сильнее? «Зенит» приблизился к «Спартаку» по популярности и титулам, это две равнозначные команды.

    Но, судя по всему, «Спартак» вроде как пока опережает «Зенит» по количеству болельщиков. Пиар-группа «Спартака» работала лучше», – сказал Попов.

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    Источник: Legalbet

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