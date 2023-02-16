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  • Овчинников: «Локомотив» отбросил немцев от Москвы и пойдет с Дзюбой в наступление на Берлин»

Овчинников: «Локомотив» отбросил немцев от Москвы и пойдет с Дзюбой в наступление на Берлин»

16 февраля 2023, 14:31
9

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский «Локомотив».

— Думаю, Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ. Главное, как сложатся взаимоотношения тренера Галактионова и Дзюбы. Понимаете, Дзюбе есть, что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет.

— Тем более что, когда Дзюбу задевали за живое, он обычно...

— Ну, его не за живое задевали. Его брали руками снизу и давили сильно, за что – вы поняли.

— Ну да. Я о том, что когда он попадал в сложные ситуации, уходил в маленькие клубы, там хорошо себя проявлял.

— И возвращался в большие команды. Потому что в «Томи», «Ростове», «Арсенале» он не отбывал номер, а играл, забивал. Думаю, мы увидим в «Локомотиве» прежнего Дзюбу.

— «Подносчики снарядов» там есть — Баринов, Миранчук, Пиняев...

— Есть, да. Сейчас там, самое главное, немцев убрали. Поход немцев на Москву закончился, отбросили их от столицы, ну и все – теперь можно идти в наступление. С Дзюбой во главе. В сторону Берлина.

— В сторону еврокубков?

— Ну да, они же там.

  • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
  • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Овчинников Валерий
Комментарии (9)
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rash1959
1676547946
В данном случае встречу с врачами не стоит далеко откладывать. О многом и раньше подозревалось, но ... . Возможно многое упущено и не вернуть.
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САДЫЧОК
1676549029
Такое интервью с отмороженным , только пингвины понимают !
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Persona_non_Grata
1676550485
Вот же дурни то !!!((( Где Берлин и где вы, в поход они собрались - дай бог на Улан-Батор двинуть, ЕСЛИ ПОЗВОЛЯТ !!! ((( А уж ваш то "бронепоезд" по стрелке в ФНЛ уже путь держит, пустобрехи !!!(((
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ilichkadr
1676553508
Какой отбросил? Немцы с чемоданами бабла так рванули, что пятки засверкали.
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R_a_i_n
1676559743
Никто его в дерьмо не макал, он сам туда залез с головой.
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balam
1676567528
в нашем полку прибыло
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