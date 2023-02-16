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    Овчинников: «Локомотив» отбросил немцев от Москвы и пойдет с Дзюбой в наступление на Берлин»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский «Локомотив».

    — Думаю, Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ. Главное, как сложатся взаимоотношения тренера Галактионова и Дзюбы. Понимаете, Дзюбе есть, что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет.

    — Тем более что, когда Дзюбу задевали за живое, он обычно...

    — Ну, его не за живое задевали. Его брали руками снизу и давили сильно, за что – вы поняли.

    — Ну да. Я о том, что когда он попадал в сложные ситуации, уходил в маленькие клубы, там хорошо себя проявлял.

    — И возвращался в большие команды. Потому что в «Томи», «Ростове», «Арсенале» он не отбывал номер, а играл, забивал. Думаю, мы увидим в «Локомотиве» прежнего Дзюбу.

    — «Подносчики снарядов» там есть — Баринов, Миранчук, Пиняев...

    — Есть, да. Сейчас там, самое главное, немцев убрали. Поход немцев на Москву закончился, отбросили их от столицы, ну и все – теперь можно идти в наступление. С Дзюбой во главе. В сторону Берлина.

    — В сторону еврокубков?

    — Ну да, они же там.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +907

      г.Онега 1 минуту назад

      под чем сидит он

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6015

      rash1959 4 минуты назад

      В данном случае встречу с врачами не стоит далеко откладывать. О многом и раньше подозревалось, но ... . Возможно многое упущено и не вернуть.

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