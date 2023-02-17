«Сассуоло» и «Наполи» сыграют в матче 23-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Читта дель Триколоре».

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«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, имея на счету 59 очков. «Сассуоло» занимает 14-е место с 24 очками.

Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», две ничьих, один раз выиграл «Сассуоло».

В последний раз команды встречались 29 октября 2022 года – неаполитанцы победили со счетом 4:0. Виктор Осимхен сделал хет-трик, еще один гол забил Хвича.

Игра состоится в пятницу, 17 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,62. На выигрыш «Сассуоло» можно поставить за 5,40. На ничью – за 4,50.