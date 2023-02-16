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    Где смотреть матч «Сассуоло» – «Наполи»: 23 тур Серия А, 17 февраля 2023

    «Сассуоло» и «Наполи» сыграют в матче 23-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Читта дель Триколоре».

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    «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, имея на счету 59 очков. «Сассуоло» занимает 14-е место с 24 очками.

    Пять последних очных матчей: две победы «Наполи», две ничьих, один раз выиграл «Сассуоло».

    В последний раз команды встречались 29 октября 2022 года – неаполитанцы победили со счетом 4:0. Виктор Осимхен сделал хет-трик, еще один гол забил Хвича.

    • Игра состоится в пятницу, 17 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:45 мск.

    «Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,62. На выигрыш «Сассуоло» можно поставить за 5,40. На ничью – за 4,50.

    Источник: «Бомбардир»

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