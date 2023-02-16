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    Агент Хвичи прокомментировал информацию об интересе к грузину от других клубов

    Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, отреагировал на новость, что на его клиента претендуют более статусные клубы.

    В частности, сообщалось о заинтересованности «Реала» в грузинском футболисте.

    «Есть интерес от многих клубов, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и Лигу чемпионов.

    Хвича говорил, что в Италии он видит себя только в «Наполи». Он никогда не перейдет в другой итальянский клуб. Хвича чувствует себя как дома», – сказал агент.

    • Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
    • Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Calcio Napoli 24

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