«Реал» может подписать Хвичу, но при одном условии

«Реал» следит за полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

По информации Cadena SER, мадридцы приложат все усилия для покупки полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, но в случае срыва сделки обратятся к кандидатуре Хвичи.

«Реал» не готов платить за Хвичу 100 миллионов и рассмотрит его подписание, если клуб устроят запросы «Наполи».

Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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