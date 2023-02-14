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    «Реал» может подписать Хвичу, но при одном условии

    «Реал» следит за полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    По информации Cadena SER, мадридцы приложат все усилия для покупки полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, но в случае срыва сделки обратятся к кандидатуре Хвичи.

    «Реал» не готов платить за Хвичу 100 миллионов и рассмотрит его подписание, если клуб устроят запросы «Наполи».

    • Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
    • Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Cadena SER

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    14.02.2023 23:59
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