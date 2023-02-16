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    Зарема ответила Глебову, который объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Данила Глебова. Полузащитник «Ростова» ранее сказал, что не перешел в московский клуб, поскольку «не все решают деньги».

    «Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.

    Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон.

    Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом Лука Каттани не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договоренности по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings.ru

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