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  • Зарема ответила Глебову, который объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги

Зарема ответила Глебову, который объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги

16 февраля 2023, 00:05
11

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Данила Глебова. Полузащитник «Ростова» ранее сказал, что не перешел в московский клуб, поскольку «не все решают деньги».

«Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.

Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон.

Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом Лука Каттани не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договоренности по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов», – сказала Салихова.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1676526119
Сколько же в ней желчи!!!
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R_a_i_n
1676527791
Как по мне, эта версия убедительней выглядит, чем версия Глебова. Короче, кто-то точно звездит!
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NewLife
1676538296
Чтобы тролли делали без Салиховой.
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Persona_non_Grata
1676544462
В принципе я так и предполагал - "виноград слишком зелен" сказал Глебов, когда его "не очень" позвали в Спартак ... )
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alefreddy
1676552937
вот где собака зарыта а то Глебов сказки рассказывает
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crf575757
1676630564
Когда уже эта баба заткнётся,уже никто,а всё продолжает ядом исходить!!
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