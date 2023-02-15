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    Агент Сафонов: «Турецкие клубы интересуются россиянами, потому что хватают кого попало»

    Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил интерес к российским игрокам из Турции.

    – С чем связан интерес к российским футболистам от турецких команд?

    – Турки хватают кого попало. Думаю, у турецких клубов будут проблемы после землетрясения. Непонятно, продолжится ли чемпионат или нет, команды снимаются. Им сейчас не до российских футболистов. В Россию же едут латиноамериканские игроки, им все равно так же, как и туркам. В Европе наших футболистов бойкотируют, а Турция к нам нормально относится.

    – Если российским футболистам поступит предложение из Турции, надо туда переходить?

    – Смотря какая команда и условия. Там команда команде рознь. Артем Дзюба съездил, в итоге не получилось. В Турции уровень футбола серьезный. Магомед Оздоев вроде бы неплохо смотрится, а у Дзюбы не пошло. Нужно знать заинтересован ли тренер в футболисте. Бывает наберут игроков, а тренеру они не нужны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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