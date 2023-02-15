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    «Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром». «Динамо» – о смерти отца Овечкина

    «Динамо» отреагировало на смерть Михаила Овечкина, экс-футболиста клуба и отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    «Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.

    Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.

    Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром», – написала пресс-служба «Динамо»

    • Ранее хоккеист экстренно вылетел к отцу из Вашингтона в Москву.
    • Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.
    • Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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