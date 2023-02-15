«Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром». «Динамо» – о смерти отца Овечкина

«Динамо» отреагировало на смерть Михаила Овечкина, экс-футболиста клуба и отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.
Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.
Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром», – написала пресс-служба «Динамо»
- Ранее хоккеист экстренно вылетел к отцу из Вашингтона в Москву.
- Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.
- Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»