«Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром». «Динамо» – о смерти отца Овечкина

«Динамо» отреагировало на смерть Михаила Овечкина, экс-футболиста клуба и отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина.

Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории.

Дядя Миша, спасибо за всe! Покойтесь с миром», – написала пресс-служба «Динамо»

Ранее хоккеист экстренно вылетел к отцу из Вашингтона в Москву.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

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