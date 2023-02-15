Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца

Михаил Овечкин, отец нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, скончался в возрасте 71 года.

«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал Овечкин в соцсети.

Ранее хоккеист экстренно вылетел к отцу из Вашингтона в Москву.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

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