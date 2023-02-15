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    Стала известна причина госпитализации отца Овечкина. Из-за нее хоккеист прилетит в Россию

    Журналисты узнали, что случилось с отцом хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Михаилом. Из-за его госпитализации спортсмен покинул США и летит в Россию.

    «У 71-летнего отца Овечкина выявили тяжелое заболевание. Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

    В ходе обследования в клинике врачи нашли у него злокачественное новообразование. Он переведен в профильную больницу», – написал источник.

    • Без Овечкина «Вашингтон» сегодня уступил «Каролине».
    • В этом сезоне Овечкин набрал 54 (32 гола + 22 ассиста) очка в 54 матчах.
    • Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ (812 голов).

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    Источник: телеграм-канал РЕН ТВ

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