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    Стала известна причина отъезда Овечкина из «Вашингтона»

    Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин срочно вылетает в Россию. Причина – госпитализация отца хоккеиста Михаила Овечкина.

    «Кэпиталс» разрешил Овечкину пропустить несколько матчей по семейным обстоятельствам.

    • Таким образом, Овечкин пропустит как минимум матч против «Каролины», намеченный на ближайшую ночь по Москве.
    • В этом сезоне Овечкин набрал 54 (32 гола + 22 ассиста) очка в 54 матчах.
    • Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ (812 голов).

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    Источник: «Матч ТВ»

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