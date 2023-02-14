Стала известна причина отъезда Овечкина из «Вашингтона»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин срочно вылетает в Россию. Причина – госпитализация отца хоккеиста Михаила Овечкина.
«Кэпиталс» разрешил Овечкину пропустить несколько матчей по семейным обстоятельствам.
- Таким образом, Овечкин пропустит как минимум матч против «Каролины», намеченный на ближайшую ночь по Москве.
- В этом сезоне Овечкин набрал 54 (32 гола + 22 ассиста) очка в 54 матчах.
- Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ (812 голов).
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Источник: «Матч ТВ»