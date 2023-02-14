Овечкин временно покинул «Вашингтон»

В клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» сообщили о временном отбытии из расположения команды форварда Александра Овечкина.

«Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объявил сегодня, что капитан Алекс Овечкин будет отсутствовать в команде, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека», – написал клуб.

Таким образом, Овечкин пропустит как минимум матч против «Каролины», намеченный на ближайшую ночь по Москве.

В этом сезоне Овечкин набрал 54 (32 гола + 22 ассиста) очка в 54 матчах.

Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ (812 голов).

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