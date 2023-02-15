Глебов: «Решение о Fan ID можно было принять совместно с фанатскими активами. Клубы и футболисты страдают»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в эфире «Коммент.Шоу» прокомментировал снижение посещаемости клуба после введения Fan ID.

— Когда «Ростов» не досчитался очень большой группы болельщиков из-за истории с Fan ID, ты на примере матча Кубка и матча чемпионата говоришь: «Ну, смотрите, на ЦСКА пришло 8 тысяч, а на «Динамо» — 23 тысячи, вот вам большая разница». Это исключительно твоя позиция, или тебя кто-то…?

— Нет, это моя позиция. Условно, в Ростове же был полный стадион. Кайф! И находиться, и играть кайф. А когда сейчас на «Спартак», на ЦСКА приходят по 7-9 тысяч, смешно, нет?

— Ты говорил, что если бы был активным болельщиком, то тоже Fan ID не оформлял бы.

— Это нормально, я считаю. Я сейчас никого учить не буду, но, по мне, можно было собрать у каждой команды фанатский актив и провести какое-то собрание. И решение вместе принять насчет Fan ID. А то получается, что болельщиков поставили перед фактом, и все. И сейчас страдают от этого клубы и футболисты

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей РПЛ.

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