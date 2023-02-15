Овчинников – о матче «Волга» – «Зенит» в Ульяновске: «Надо возвращаться на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал решение РФС провести матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске.

— Я только могу сказать одно: надо было думать, когда переходили на систему «осень-весна». Сейчас обратно надо переходить на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем.

Ну, какая может быть погода в это время года в Ульяновске, в центре России, как думаете? Вообще-то «Зенит» голосовал за тот переход и был с ним согласен, правильно?

— Просто обещали, что по всей России построят арены с крышами.

— Ну, у нас много чего обещали, что ж теперь. Надо ждать. Сейчас не до построения манежей. Сейчас лозунг один: триста тридцать три.

— В Питере стадион с крышей для «Зенита» как раз построили. Может, он поэтому возмущается?

— На те средства, на которые построили питерский стадион, можно было арен двадцать возвести в стране. Это же была легенда строительства. В Ульяновске такого нет, да. Значит, надо порадовать болельщиков «Волги» хорошим футболом.

То, что там прохладно будет, ничего страшного. Питерцы — люди привычные, ветрами закаленные.

Кубковый матч запланирован на 25 февраля.

«Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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