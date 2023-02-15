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  • Овчинников – о матче «Волга» – «Зенит» в Ульяновске: «Надо возвращаться на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем»

Овчинников – о матче «Волга» – «Зенит» в Ульяновске: «Надо возвращаться на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем»

15 февраля 2023, 16:36
3

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал решение РФС провести матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске.

— Я только могу сказать одно: надо было думать, когда переходили на систему «осень-весна». Сейчас обратно надо переходить на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем.

Ну, какая может быть погода в это время года в Ульяновске, в центре России, как думаете? Вообще-то «Зенит» голосовал за тот переход и был с ним согласен, правильно?

— Просто обещали, что по всей России построят арены с крышами.

— Ну, у нас много чего обещали, что ж теперь. Надо ждать. Сейчас не до построения манежей. Сейчас лозунг один: триста тридцать три.

— В Питере стадион с крышей для «Зенита» как раз построили. Может, он поэтому возмущается?

— На те средства, на которые построили питерский стадион, можно было арен двадцать возвести в стране. Это же была легенда строительства. В Ульяновске такого нет, да. Значит, надо порадовать болельщиков «Волги» хорошим футболом.

То, что там прохладно будет, ничего страшного. Питерцы — люди привычные, ветрами закаленные.

  • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
  • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Зенит Волга
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1676469553
"Бразильцы — люди привычные, ветрами закаленные..." - верно подметил
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nemolod
1676478400
Еврокубков нет и не будет долго,так же как Евро и мундиаля и поэтому просто пора сдвинуть календарь на теплые месяцы,тогда бы данный матч игрался бы 25 марта,а не февраля,а весенняя часть первенства не 5 марта,а 5 апреля и заканчивались игры в середине ноября,а не декабря!
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Ziklop
1676540915
у нас же все делается для уничтожения своего и выполняются указаний хозяев.
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