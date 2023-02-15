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    Овчинников – о матче «Волга» – «Зенит» в Ульяновске: «Надо возвращаться на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал решение РФС провести матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске.

    — Я только могу сказать одно: надо было думать, когда переходили на систему «осень-весна». Сейчас обратно надо переходить на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем.

    Ну, какая может быть погода в это время года в Ульяновске, в центре России, как думаете? Вообще-то «Зенит» голосовал за тот переход и был с ним согласен, правильно?

    — Просто обещали, что по всей России построят арены с крышами.

    — Ну, у нас много чего обещали, что ж теперь. Надо ждать. Сейчас не до построения манежей. Сейчас лозунг один: триста тридцать три.

    — В Питере стадион с крышей для «Зенита» как раз построили. Может, он поэтому возмущается?

    — На те средства, на которые построили питерский стадион, можно было арен двадцать возвести в стране. Это же была легенда строительства. В Ульяновске такого нет, да. Значит, надо порадовать болельщиков «Волги» хорошим футболом.

    То, что там прохладно будет, ничего страшного. Питерцы — люди привычные, ветрами закаленные.

    • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
    • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6059

      subbotaspartak 40 секунд назад

      "Бразильцы — люди привычные, ветрами закаленные..." - верно подметил

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