Главный тренер «Енисея»: «Нас называют сибирской «Барселоной»

Алексей Ивахов, де-юре главный тренер «Енисея», охарактеризовал футбол своей команды.

«Вы знаете, когда предлагаешь или подписываешь сотрудничество с профессиональными футболистами — тут каждый нюанс играет свою роль. Конечно, удаленность от Москвы, климат и конкуренция с другими регионами идут не всегда в нашу пользу. Но все, что мы обещаем футболистам, — мы всегда выполняем. Самое главное, что футболисты, когда собирают информацию про «Енисей», они понимают — в Красноярске стабильно в последнее время растут и сами спортсмены, и тренеры. «Енисей» — это платформа, с помощью которой можно запрыгнуть в команды РПЛ.

Не секрет, что «Енисей» сейчас называют сибирской «Барселоной», а команда играет в умный и интеллектуальный футбол. Когда ты разговариваешь с футболистом, конечно, тут несколько факторов влияет, чтобы его убедить перейти в «Енисей». Финансовый эквивалент важен, но есть и другие бонусы, благодаря которым удается работать с теми, кто нам близок по философии футбола. Красноярский клуб не имеет тех финансовых возможностей, которые имеют лидеры Первой лиги, но деньги не самое главное. В моем понимании, главное — развитие карьеры игрока. Вот в «Енисее» умеют развивать карьеры игроков. В этом наш большой плюс», – сказал Ивахов.

В декабре «Енисей» покинул главный тренер Артем Горлов, возглавивший «Пари НН».

Де-юре Горлова заменил Ивахов, де-факто – бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

«Енисей» идет в Первой лиге 4-м – в зоне переходных матчей за место в РПЛ.

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