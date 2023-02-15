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  • Адебайор: «Я не вру, что Аршавин смотрел порно во время матча. Не мастурбировал, а просто смотрел»

Адебайор: «Я не вру, что Аршавин смотрел порно во время матча. Не мастурбировал, а просто смотрел»

15 февраля 2023, 12:23
10

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор не отказывается от своих слов, что его партнер по команде Андрей Аршавин смотрел порно во время матча. Россиянин их позже опроверг.

«Аршавин сказал, что он не смотрел порно в раздевалке «Арсенала»? Ха-ха-ха, я никогда не вру. Я видел, как он это делал — он не мастурбировал, а просто смотрел видео», — сказал тоголезец.

  • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
  • Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
  • Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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Krics
1676453205
Это противозаконно?
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шахта Заполярная
1676454941
Это у сенита командное, дюба не даст соврать.
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Таврида
1676455702
Гачимучи!
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serglider
1676460016
Осталось уточнить какое конкретно порно смотрел Аршава))) Гетеро, гей, лесбо, соло???
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Maxi_7
1676460552
Раздевалка - это семья, выносят сор из семьи только недалёкие люди. В раздевалке происходит и обсуждается многое о чём не стоит говорить в публичном пространстве - оскорбляются другие игроки и тренеры, происходят драки между сокомандниками и прочее. А теперь вопрос - нахрена ты вообще это сказал про своего бывшего одноклубника, зная, что это навредит его репутации сейчас. У меня лично есть только два варианта - 1. Аршавин неплохо так поглумился на ним в своё время и этот затаил обидку. 2. адебайор просто идиот и то, что он далеко не большого ума я понял ещё после того как он побежал в своё время "праздновать" гол к трибунам Арсенала на Этихаде сразу после перехода в Сити. Так что допускаю сразу оба варианта, что он просто глупая
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FanatSerj
1676461358
Лол ))) Это тебе ещё повезло с Дзюбой не быть знакомым тот бы тебя и рачком нагнул в раздевалке и показал бы как порно снимают ))) Азмун не даст соврать. Ну а про мастурбировал тут уже все отшутились можно и не упоминать.
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sv1969
1676472226
Не ну это точно про футбол))))
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