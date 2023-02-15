Адебайор: «Я не вру, что Аршавин смотрел порно во время матча. Не мастурбировал, а просто смотрел»

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор не отказывается от своих слов, что его партнер по команде Андрей Аршавин смотрел порно во время матча. Россиянин их позже опроверг.

«Аршавин сказал, что он не смотрел порно в раздевалке «Арсенала»? Ха-ха-ха, я никогда не вру. Я видел, как он это делал — он не мастурбировал, а просто смотрел видео», — сказал тоголезец.

Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.

Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.

Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!