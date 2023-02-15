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    Адебайор: «Я не вру, что Аршавин смотрел порно во время матча. Не мастурбировал, а просто смотрел»

    Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор не отказывается от своих слов, что его партнер по команде Андрей Аршавин смотрел порно во время матча. Россиянин их позже опроверг.

    «Аршавин сказал, что он не смотрел порно в раздевалке «Арсенала»? Ха-ха-ха, я никогда не вру. Я видел, как он это делал — он не мастурбировал, а просто смотрел видео», — сказал тоголезец.

    • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
    • Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
    • Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2201

      Maxi_7 1 минуту назад

      Раздевалка - это семья, выносят сор из семьи только недалёкие люди. В раздевалке происходит и обсуждается многое о чём не стоит говорить в публичном пространстве - оскорбляются другие игроки и тренеры, происходят драки между сокомандниками и прочее. А теперь вопрос - нахрена ты вообще это сказал про своего бывшего одноклубника, зная, что это навредит его репутации сейчас.
      У меня лично есть только два варианта - 1. Аршавин неплохо так поглумился на ним в своё время и этот затаил обидку. 2. адебайор просто идиот и то, что он далеко не большого ума я понял ещё после того как он побежал в своё время "праздновать" гол к трибунам Арсенала на Этихаде сразу после перехода в Сити.
      Так что допускаю сразу оба варианта, что он просто глупая

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      Рейтинг: +2201

      Maxi_7 > Maxi_7 1 минуту назад

      ... глупая обиженка, к словам которой не стоит прислушиваться.

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      Рейтинг: +2348

      serglider 10 минут назад

      Осталось уточнить какое конкретно порно смотрел Аршава))) Гетеро, гей, лесбо, соло???

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      Рейтинг: +745

      Таврида 1 час назад

      Гачимучи!

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      Рейтинг: +1915

      шахта Заполярная 1 час назад

      Это у сенита командное, дюба не даст соврать.

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      Рейтинг: +884

      Krics 2 часа назад

      Это противозаконно?

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      Рейтинг: +1101

      Fialet > Krics 1 час назад

      Нет. Но явно ненормально, если прямо во время матча своей команды.

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      Рейтинг: +20513

      Persona_non_Grata > Fialet 59 секунд назад

      Может ему для настроя на игру это необходимо ? )

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