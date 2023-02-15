Гринвуд не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Полузащитник Мэйсон Гринвуд не сыграет за «МЮ» в этом сезоне, несмотря на снятие обвинений в изнасиловании девушки.
По информации Daily Mail, английский клуб проводит внутреннее расследование инцидента с Гринвудом, которое продлится до нескольких месяцев. Из-за этого его выход на поле в текущем сезоне маловероятен.
- В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.
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Источник: Daily Mail